Sonia Abrão expõe detalhes de vida sexual: 'meu tesão me basta'

A apresentadora Sonia Abrão não poupou sinceridade ao abrir o coração e dar detalhes de como anda sua vida privada. No ar diariamente falando sobre celebridades na TV, a veterana é bastante reclusa em relação a sua intimidade e surpreendeu ao falar sobre sua vida íntima e seus relacionamentos já vividos.

Durante uma entrevista para a revista Quem, a jornalista disse que não procura por um novo amor. “Estou numa fase em que meu tesão pela vida me basta! Sexo é vida! O prazer não tem idade. Vamos viver!”, afirmou.

Sonia lançou recentemente o livro Aos Homens que Amei e confessou ter colocado as iniciais de um grande amor na obra: “Ah, não dá para contar! Não me sinto no direito de expor essas histórias porque não são só minhas", destacou.

A apresentadora também pontuou que os versos românticos são fruto de seu lado sentimental e percepções que ela teve ao longo da vida e carreira. “Os poemas deste livro têm muito de mim, poeminhas de várias épocas, de vários amores, mas, principalmente de histórias que ouvi no quadro 'De Mulher para Mulher', o clássico consultório sentimental, em meus programas de rádio. São flashes de emoções femininas diante do amor", revelou.

