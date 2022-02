Sonia Abrão desabafa após mãe idosa sofrer acidente doméstico e ser internada novamente

A apresentadora da RedeTV!, Sonia Abrão, contou, por meio das redes sociais, que a mãe, Cecília Abrão, de 80 anos, precisou ser internada novamente no hospital. O anúncio foi feito no último domingo (13), no perfil da apresentadora no Instagram.

Na postagem, Sonia disse que Cecília caiu e precisou de atendimento médico. “Domingão no hospital. Mais um tombo de minha mãe! E muito café pra aguentar o tranco!”, escreveu a apresentadora.

Em setembro de 2019, Cecília também sofreu dois acidentes domésticos que ela precisou ser hospitalizada e passar por cirurgia.

Nos comentários, famosos e fãs estimaram as melhoras de Cecília. "Tadinha. Melhoras pra ela Sonia", disse a apresentadora Fernanda Gentil. "Nossa! Melhoras, amada!", disse Nany People.