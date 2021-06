Caso Eloá Pimentel: Justiça libera Lindemberg para o regime semiaberto

A Justiça de São Paulo autorizou regime semiaberto a Lindemberg Alves Fernandes, de 34 anos, condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato de Eloá Cristina Pimental, na época com 15 anos, em outubro de 2008.

Sueli de Oliveira, juíza responsável pela decisão, alegou que o acusado manteve bom comportamento na casa de detenção, sem nunca ter tido registro infracional disciplinar grave. De acordo com a magistrada, a medida irá funcionar como mecanismo de ressocialização de Lindemberg na sociedade.

“Embora se trate de um regime prisional mais brando, ainda é bastante vigiado e possibilita a observação da evolução do detento em um retorno gradativo à sociedade”, afirma a juíza.

Relembre o caso

Lindemberg não aceitava o fim do relacionamento com Eloá, de 15 anos de idade, e entrou armado no prédio da moça, em Santo André (SP), e a fez refém junto com outros três amigos. Foram mais de 100 horas de tensão e cárcere privado, quando o rapaz a matou com dois tiros e feriu a amiga dela, que também estava no apartamento.