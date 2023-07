Jungkook, do BTS, lança 'SEVEN' e inicia carreira solo

Um dos sete integrantes do grupo de K-Pop BTS, Jeon Jungkook lançou nesta sexta-feira (14) a música "SEVEN", que dá inicio à sua carreira solo. A faixa conta com a participação da rapper estadunidense Latto. No videoclipe, o artista coreano divide cenas com a atriz atriz Han So Hee, que interpreta sua namorada.

Após terminarem o relacionamento, Jungkook continua correndo atrás do amor dela, não importando o tempo ou a situação, referenciando em cenas em que ele está pendurado na janela de um trem e a água inunda o lugar onde estão. Assista:

Apesar de ter lançado sua carreira solo, o artista de 25 anos já havia lançado a música "Dreamers", que foi música oficial da Copa do Mundo FIFA 2022. Assista:

Vale ressaltar que o artista não saiu do BTS, uma vez que o grupo apenas deu uma pausa nas atividades para os membros cumprirem alistamentos militares obrigatórios. Até então, os integrantes Jin e Jhope já estão cumprindo o serviço militar obrigatório após lançarem seus projetos individuais. A princípio, as atividades em grupo estão previstas para retornar em 2025.

Músicas solos de Jungkook

"SEVEN" representa o ínicio da carreira solo na indústria musical, mas o idol, como chamam os artistas de Kpop, já possui outras músicas solos:

Begin, do álbum Wings;

Euphoria, do álbum Love Yourself;

My Time, do álbum "Map of The Soul: 7"

Still With You

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)