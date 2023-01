Jin, do BTS, posta fotos no exército sul-coreano: 'Estou indo bem'

Jin, de 30 anos, integrante mais velho do grupo de k-pop BTS, retornou às redes sociais após completar cinco semanas no serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Na última quarta-feira (18), ele usou o Weverse, plataforma sobre música sul-coreana, para publicar uma foto vestindo o uniforme militar e informar aos fãs que está se saindo bem no treinamento, onde permanecerá por 18 meses.

"Estou me divertindo e indo bem. Estou postando essas fotos com a permissão dos militares. Armys [nome dos fãs], sejam sempre felizes e fiquem bem", escreveu Jin.

Ao lado de outros novos soldados, o integrante do BTS está no campo de treinamento básico de Yeoncheon, cidade próxima à fronteira entre as Coreias do Sul e do Norte. No local, Jin está aprendendo técnicas de tiro com rifle, lançamento de granada e práticas de marcha.

Após ter completado o treinamento inicial de cinco semanas, Jin seguirá para outra etapa do serviço militar, sendo designado para uma das unidades do exército sul-coreano, tornando-se um dos 560 mil soldados das forças armadas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)