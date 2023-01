Jimin, do BTS, e Taeyang, do Big Bang, anunciam o lançamento de 'Vibe'

Jimin, do BTS, lançará sua primeira música solo desde a pausa do grupo, prevista para durar até 2025. Ao lado de Taeyang, astro do também grupo sul-coreano Big Bang, o cantor gravou a música “Vibe”, com lançamento previsto para o dia 13 deste mês. A novidade foi divulgada nas redes sociais de Taeyang e animou os fãs de ambas as bandas.

VEJA MAIS

A música marca o retorno de Taeyang como solista, desde a gravação de seu terceiro álbum, “White Night”, lançado em 2017.

Com “Vibe”, Jimin se torna o último dos membros do BTS a divulgar o trabalho individual, após o hiato do grupo sul-coreano. Entre os integrantes da banda que estavam com lançamentos previstos, RM surgiu com o álbum “Indigo” e JungKook com “Dreamers”, single oficial da Copa do Mundo 2022.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)