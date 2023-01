Jisoo, do BLACKPINK, lançará projeto solo este ano

A atriz e cantora Jisoo, integrante do grupo feminino sul-coreano BLACKPINK, lançará seu projeto solo neste ano. Em uma live, em 2022, a artista já havia contado a novidade aos fãs, mas o projeto, que inicialmente seria çlançado no ano passado, não aconteceu. Desta vez, a agência responsável pela artista confirmou a estreia da cantora para 2023.

Em um comunicado oficial, a YG Entertainment, agência de entretenimento sul-coreana, contou a novidade aos fãs do grupo e informou que o disco já está em gravação.

“Jisoo do BLACKPINK está atualmente trabalhando duro na gravação de seu álbum solo. Enquanto cumpria uma agenda lotada de turnê mundial desde o ano passado, ela terminou a sessão de fotos da capa do álbum e trabalhou na produção musical sempre que tinha tempo para manter a promessa com os fãs. Ela vai cumprimentar [os fãs] em breve com boas notícias.”

Com o álbum solo prestes a ser lançado, Jisoo se torna a última das quatro integrantes a realizar o feito. Em 2018, Jennie, em 2021, Rosé e, meses depois, foi a vez de Lisa estrear como solista.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)