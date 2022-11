HyunA revela que relacionamento com DAWN terminou, após 6 anos

Os fãs de K-Pop foram surpreendidos nesta quarta-feira (30) com a notícia da separação dos artistas HyunA e DAWN. A informação foi confirmada pela própria cantora através do Instagram.

"Terminamos. Decidimos permanecer como bons amigos e colegas a partir de agora. Obrigada pelo apoio de vocês e por nos olharem com muito carinho", disse ela.

O casal estava junto desde 2016, mas somente tornaram público o relacionamento em 2018. No início de 2022, muitos fãs acreditavam que eles haviam ficado noivos após publicarem fotos com alianças e as seguintes legendas: "CASE COMIGO", legendou o artista. Enquanto a jovem respondeu com um vídeo: "Claro, é um sim".

Quando veio a tona a notícia do relacionamento entre os dois, ambos foram expulsos da empresa Cube Entertainment. Depois do alvoroço, o casal assinou com a P Nation, empresa fundada pelo cantor PSY.

Após a notícia do término, muitos fãs se pronunciaram nas redes sociais e lamentaram. "Esperava anúncio de filho da HyunA e DAWN e recebo o término. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive", escreveu uma. "A história deles era tão fanfic, estou chocada que acabou", mandou outra.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)