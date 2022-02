Casamento no K-pop: astros HyunA e Dawn anunciam noivado

Os astros solo do K-pop HyunA e Dawn anunciaram que estão noivos. Os fãs foram à loucura com uma postagem feita primeiro pelo rapper, a foto de uma aliança onde escreveu "casa comigo" na legenda.

Em seguida, foi a vez da também rapper repostar a foto, desta vez escrevendo na legenda "claro que sim", junto a vários emojis de choro. Veja:

HyunA e Dawn estão juntos desde 2016, mas só assumiram namoro publicamente em 2018. Não foi um período fácil para os dois, já que a empresa Cube Entertainment, da qual faziam parte, não permitia relacionamentos, então ambos foram espulsos. Atualmente os dois são contratados da P Nation, empresa de PSY.

Quem são HyunA e Dawn

A sul-corena HyunA, de 29 anos, é uma das solistas mais famosas no K-pop. Antes da carreira solo, integrou grupos como 4Minute e Wonder Girls. Entre seus hits estão “Crazy”, “I’m Not Cool” e “Ping Ping”, parceria com o noivo.

Dawn, de 27 anos, tem uma trajetória parecida, também participou de grupos antes de seguir carreira solo. Ele integrou o Pentagon, entre 2016 e 2018, quando foi expulso da empresa junto da noiva.