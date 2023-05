Jennie do Blackpink e V do BTS viralizam com suposto vídeo andando de mãos dadas; confira

Um vídeo que circula a internet desde ontem, 17, supostamente mostra a cantora Jennie do girl group Blackpink e o cantor de k-pop Taehyung, o V do BTS de mãos dadas em um passeio noturno em Paris, na França. Os idols sul-coreanos já estão entre os assuntos mais comentados no Twitter. As agências se manifestaram sobre o assunto, confira!

As imagens começarama circular no TikTok e ganharam amplitude entre várias contas de fãs dos artistas no Twiiter. Os rumores que Jennie e Taehyung estariam em um relacionamento não é novo, pois desde o final de 2022 fotos do "casal" teriam vazado.

As agências de Jennie e V, HYBE e YG Entertainment foram contatadas pela mídia local em Seul, "Sports Seoul", e comentaram: “É difícil verificar [sobre este assunto]”. Em maio de 2022 a YG Entertainment também emitiu uma nota similar, quando o assunto surgiu pela primeira vez “Não temos nada a dizer [sobre este assunto]", dizia. Esta é a terceira vez que Jennie e V são envolvidos em rumores sobre romance.

Com a nota "vaga", os fãs entendem que as agências não negam o românce e isso fortalece o shipper - a torcida pelo suposto casal - que já tem nome: "Taennie”, a união dos nomes de Taehyung e Jennie. Confira o vídeo: