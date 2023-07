'Attenzione, pickpocket!': mulher alerta turistas sobre 'trombadinhas' e viraliza nas redes sociais

Se você esteve redes sociais nos últimos dias, é provável que tenha se deparado com pelo menos um vídeo de uma mulher gritando em italiano: "Attenzione, pickpocket! Attenzione, borseggiatrici!". Essa expressão, que significa "atenção, batedores de carteiras!", o nosso famoso "pega ladrão!", viralizou no TikTok e ganhou vários memes.

Os vídeos são de uma mulher que alerta as pessoas nos pontos turísticos de Veneza, na Itália, sobre a presença de batedores de carteiras que discretamente roubam celulares, carteiras e documentos das vítimas. Esses trombadinhas são chamados de "pickpockets".

A conta responsável por publicar os registros é a "Cittadini Non Distratti" (Cidadãos Não Distraídos, em português) e já soma mais de 15 milhões de visualizações só no TikTok.

A revista americana Newsweek procurou a dona da voz que tomou conta da web e descobriu que pertence à Monica, de 57 anos, que se dedica a alertar os turistas sobre possíveis furtos há quase 30 anos. Nos vídeos, é possível identificar que a maioria das golpistas são mulheres jovens, bem vestidas, sozinhas ou em duplas, e carregando bolsas ou mochilas grandes.

VEJA MAIS

Memes

Os brasileiros não ficaram de fora da "zoeira" e já estão fazendo centenas de memes com a expressão "Attenzione, pickpocket!", desde o descobrimento do Brasil até referências do seriado Chaves. Confira os melhores:

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)