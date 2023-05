Modelo com Síndrome de Down é destaque em desfile de noivas; veja vídeo

A primeira modelo com Síndrome de Down do Espírito Santo, Amanda Leal, de 28 anos, encantou o público de presente em uma feira de noivas realizada no dia 17 de maio. A modelo chamou a atenção pelo seu charme e, é claro, pela representatividade.

Amanda começou a carreira de modelo profissional em 2019, quando sua mãe criou um Instagram para divulgar seu trabalho, que logo foi reconhecido e descoberto no mundo da moda. Além disso, ela usa suas redes sociais para sobre inclusão e diversidade.

"Nós precisamos de oportunidades e essa foi a minha. E é só o começo", escreveu na publicação sobre o evento de noivas.

"Momento mágico na minha vida, que foi desfilar vestida de noiva", escreveu a modelo ao compartilhar com seus seguidores imagens do desfile. "Eu sendo a primeira modelo e influenciadora com Síndrome de Down no Espírito Santo", ressaltou.

"Estou feliz demais por poder representar as pessoas com deficiência no mundo da moda no meu estado. Quanta emoção!", disse.

Os internautas apoiaram e incentivaram Amanda com comentários positivos. "Minha querida, você nasceu pra brilhar ninguém vai tirar isso de você", elogiou uma seguidora. A organizadora da Feira de Noivas, Kyvia Lopes, também rasgou elogios à modelo. "Arrasou, Amanda! Foi o auge do nosso desfile!", escreveu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)