Mattel lança primeira boneca Barbie com Síndrome de Down

Com o objetivo de seguir a jornada de inclusão, a Mattel lançou pela manhã desta terça-feira, a primeira boneca Barbie com Síndrome de Down. O lançamento vem de uma parceria com a National Down Syndrome Society, dos EUA. Junto com a organização, a empresa pensou na melhor forma de diversificar a coleção a partir da criação de uma Barbie com detalhes inclusivos.

Em um comunicado, a Mattel afirmou que a boneca possui uma estrutura mais curta e tronco mais longos do que outras, e também foi avaliada por um profissional médico. “Nosso objetivo é permitir que todas as crianças se vejam na Barbie, enquanto também encorajamos crianças a brincarem com as bonecas com as quais elas não se parecem”, comentou a vice-presidente e diretora global da Barbie & Dolls, Lisa McKnight.

Para além da inclusão, a marca também pensou nos detalhes, tais como as cores da roupa da boneca, que remetem à paleta usada na campanha de conscientização da Síndrome de Down. Já o colar apresenta a triplicação (trissomia) do 21° cromossomo que causa a condição genética. Recentemente, a Mattel adotou uma nova abordagem de inclusão para as crianças. Entre as mudanças, estão as diversas versões da Barbie, seja na cor de pele, formatos de cabelo e outras características que combatem o estigma social.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)