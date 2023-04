'Abril Azul': shopping promove programação especial para o mês de Conscientização do Autismo

O mês de abril é dedicado à conscientização mundial sobre o autismo, e para promover a campanha "Abril Azul", um shopping localizado na Avenida Centenário, em Belém, realiza uma programação especial com atividades voltadas para a inclusão e informações sobre o tema.

O evento acontece neste fim de semana, dias 29 e 30, no Shopping Bosque Grão-Pará, com rodas de conversa, palestras, exposição de artes, espetáculo de dança, além de show musical com crianças do espectro autista. A programação também conta com a venda de materiais das famílias de pessoas com TEA.

Segundo Raphaella Rocha, gerente de marketing do empreendimento, a ação visa dar espaço para a discussão do tema, ampliar a inclusão e combater a discriminação. "A programação será uma oportunidade para a população se informar e se envolver em atividades que promovem a inclusão. Mais que isso, abrirá espaço para que artistas que fazem parte do espectro demonstrem suas habilidades, por meio da música, pintura ou dança”, explicou a gerente.

Ainda durante o evento, o Shopping realizará o lançamento do serviço de abafadores de áudio, que são direcionados a adultos e crianças autistas com hipersensibilidade auditiva. Os fones estarão disponíveis para o público, basta fazer a solicitação no fraldário, localizado no piso superior, das 10h às 22h.

“Essa é mais uma atitude que comprova que o shopping avança, cada vez mais, no caminho da inclusão e do respeito às limitações de cada um. Nós temos muito orgulho disso”, disse Raphaella.

Serviço:

Ação de conscientização sobre o autismo

Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1052

Data: 29 de abril

15h - Roda de conversa sobre a importância da orientação e do treinamento das habilidades parentais para pais e cuidadores de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

16h - Apresentação musical

17h10 - Apresentação de dança

Data: 30 de abril

10h às 22h - Exposição e venda de materiais das famílias de pessoas com TEA

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)