Gretchen surge loira em meme do filme da Barbie

A rainha dos memes, Gretchen, não poderia ficar de fora da nova onda da internet, que brinca com a divulgação do novo filme da Barbie. Neste sábado, 8, ela postou vídeo com montagem em que o rosto dela aparece no lugar do rosto da atriz Margot Robbie, protagonista da comédia. A montagem usou cenas do trailer do longa-metragem e foi assinada por David Vicente.

"Vamos de Barbie aqui tbemmm?? Obrigada @david.vicente pelo vídeo", legendou a máe de Thammy Miranda no post.

Vários seguidores se divertiram com a postagem. O comentário mais comum foi sobre ver a musa com os cabelos loiros.

"Diva. Rainha do rebolado está linda loira!?", impressionou-se uma fã. "Adoreeeeiii.... lindaaaa... nunca te imaginei loira... hahaha", comentou outro seguidor. "

Arrasou loira", opinou outra pessoa.