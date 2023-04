Corrente do bem: pai e filha se reencontram após 25 anos graças à internet

Uma jovem de 25 anos pediu ajuda na internet para saber mais sobre suas raízes e encontrar seu pai biológico. Jordyn O'Neil começou a compartilhar as informações e imagens nos grupos do Facebook. Sem muitas esperanças, ela não imaginou a proporção que a história iria tomar e muito menos que poderia ter um final feliz.

Aos oito anos, Jordyn foi deixada pela sua mãe para ser criada pela avó, que faleceu em 2020. Sem parentes muito próximos, a jovem decidiu ir atrás de sua família paterna, que nunca chegou a conhecer.

Por não saber nomes ou endereços, ela resolveu recorrer a um teste genético de ancestralidade. No entanto, para conseguir montar sua árvore genealógica, ela ainda precisava de mais informações. Após alguns apelos, sua tia-avó lhe deu algumas fotografias antigas e revelou que seu pai se chamava Brian.

Jordyn juntou tudo o que tinha e postou em suas redes sociais, principalmente em grupos do Facebook com moradores do estado onde vivia. Logo ela recebeu diversas mensagens de apoio e a publicação viralizou.

A jovem compartilhou na rede social as fotos antigas que tinha de seu pai. (Reprodução/Facebook)

VEJA MAIS

Muitos internautas apareceram com informações, opiniões e sugestões, como uma grande corrente do bem. Apesar de feliz com a repercussão, a jovem começou a ficar ansiosa com o bombardeio de informações. "Eu fiquei nervosa, queria vomitar. Eu tinha tantas emoções passando pela minha cabeça...", disse.

Após milhares de comentário e compartilhamentos, ela finalmente conseguiu as informações verdadeiras de seu pai. O primeiro contato foi por telefone, mas logo marcaram um encontro pessoalmente. Ao se encontrarem, Jordyn se impressionou com as semelhanças físicas entre os dois. "Eu saí do carro e olhei para ele e pensei: 'Ele se parece comigo, com certeza'", lembrou.

Vovô Brian diz que quer ficar o máximo que puder ao lado de sua filha e de seu netinho. (Arquivo Pessoal)

Brian trabalha com construção civil e ficou animado com o reencontro. Ele explicou que ficou apenas oito meses com a bebê, pois a mãe a levou para outro estado, fazendo com que eles perdessem contato. Segundo o pai, assim que viu as fotos que rodavam a internet, ele teve certeza de que aquela era sua filha.

O homem conheceu também seu neto Asher, de 3 anos e expressou sua felicidade ao viver esse momento. Agora, chamado de vovô Brian, ele pretende recuperar o tempo perdido e ficar ao lado de sua família.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)