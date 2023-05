Jovem realiza o sonho da mãe de ter uma boneca 'fofolete' e vídeo viraliza

Para o Dia das Mães, o jovem Gabriel Diniz, de 27 anos, realizou um sonho de infância da mãe ao dar de presente para ela uma coleção de bonequinhas fofolete. O jovem postou o vídeo em suas redes sociais e emocionou a web.

Sucesso na década de 80, as fofoletes são bonecas do tamanho de uma caixa de fósforos que marcaram uma geração e são lembradas até hoje. No vídeo, dona Kátia Diniz, de 57 anos, aparece emocionada com o presente do filho, escolhendo a sua favorita e até abraçando a bonequinha.

"O sonho de mainha era ter uma fofolete, esse ano eu lembrei disso do nada e resolvi fazer diferente", escreveu Gabriel na legenda do vídeo publicado no Twitter, que já conta com mais de dois milhões de visualizações.

"Ela falava que sempre quis ter, que era a boneca da moda da época e a gente sempre guardava isso como uma memória. Resolvi pegar o momento que estamos vivendo e transformar essa memória em um pinguinho de esperança", disse o jovem em entrevista ao G1.

O presente foi comprado online e entregue diretamente casa da mãe, mas logo a irmã de Gabriel escondeu o kit para entregar somente no Dia das Mães. "Ela tem 57 anos agora, mas quero que se lembre que os sonhos que tinha com 7 anos ainda podem se realizar", contou Gabriel.

