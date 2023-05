Idoso de 96 anos leva flores para a esposa de 90 anos e emociona a web; veja vídeo

Aos 96 anos, um vovô resolveu surpreender a amada no dia do aniversário de 90 anos dela. O neto do casal filmou o momento em que o idoso leva um buquê de flores até a esposa que se emociona com o gesto. A cena conquistou os corações dos internautas e já conta com mais de 3 milhões de visualizaçõe nas redes sociais.

No vídeo, o marido leva as flores enquanto também carrega um andador com um saco coletor de urina. Eles se beijam e trocam declarações de amor. "São 90 anos, né? Que Deus te dê muita paciência para aturar o velhinho", diz.

O neto, Fabrício Brito, ajudou a surpreender a avó. "Há meses, ela fala do aniversário de 90 anos. Estava me arrumando e percebi o olhar tristonho dela”, lembrou o neto. “Corri ao supermercado e comprei essas flores para ele dar de presente", disse.

Assista o vídeo:



Fabrício contou que os avós estão casados há 76 anos, mas ainda se amam e demonstram muita parceria.

"Com 96 anos, o meu avô já não sai mais de casa e requer alguns cuidados. Não imaginava essa emoção dela", contou. Na internet, os internautas também se emocionaram com a cena. "Uma parceria da vida toda", comentou uma usuária.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)