Menino com queimadura na cabeça recebe prótese capilar e emociona a web; vídeo

Um estúdio capilar realizou o sonho de um menino de 6 anos que havia sofrido queimaduras na cabeça, resultando na perda total de seus cabelos. A emoção do menino ao se ver com a prótese pela primeira vez conquistou a web.

Julinho sofreu as queimaduras quando tinha apenas 2 anos e, desde então, tem passado por diversos tratamentos. No entanto, a ausência de cabelo sempre o incomodou profundamente. Os especialistas informaram à família que somente um implante capilar resolveria esse problema.

O preço de uma prótese capilar varia de R$ 600 a R$ 2 mil, valor bem distante da realidade dos pais do garoto. Porém, para a felicidade da família, o estúdio SNA Prótese Capilar, em São Paulo, decidiu oferecer gratuitamente o procedimento.

O vídeo da reação do garoto viralizou e um doador anônimo presenteou Julinho com um jogo eletrônico que ele adora.

O especialista em prótese que realizou o procedimento, João Taboão, conversou bastante com Julinho durante a aplicação da prótese. O menino prestava atenção em cada palavra, ansioso pelo resultado final, mas ele preferiu que fosse uma surpresa, desejava ver o cabelo somente quando estivesse colocado.

Durante a conversa, o menino revelou gostar do jogo Stumble Guys, mas que só tinha duas coroas. Com a repercussão, um internauta doou sua conta do jogo eletrônico que acumula várias conquistas, com 200 coroas.

Ao se ver com cabelos novamente, Julinho ficou sem acreditar! Ele teve direito a um topete e um corte moderno, seguindo as últimas tendências.

"Às vezes não é de dinheiro que estamos precisando, mais gestos como este. Prova o quanto as pessoas estão atentas para fazerem outras felizes", afirmou João Taboão em suas redes sociais, demonstrando sua gratidão.

Veja o vídeo que viralizou:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)