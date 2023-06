Cadela pit bull pula muro de abrigo para se encontrar com amiga e conquista a internet; vídeo

Uma cadela da raça pit bull, chamada Brenda, protagonizou um momento fofo ao tomar "medidas radicais" para se reunir com sua melhor amiga, a cadelinha chamada Linda. Um vídeo compartilhado no TikTok mostrou o instante em que a pet pulou o muro de um abrigo para se juntar à sua companheira de quatro patas.

VEJA MAIS

Nas imagens divulgadas na última quinta-feira (8), a pit bull é vista do outro lado do muro que separa as gaiolas dos animais do abrigo. Determinada a interagir com Linda, Brenda se lança para o outro lado e começa a festejar animadamente.

A amizade entre as cadelinhas chamou a atenção de uma família norte-americana, que decidiu adotar as duas para que não precisassem mais ser separadas.

"Esse é o tipo de história que me faz sentir bem, que vai ganhar uma curtida todas as vezes", declarou um internauta nos comentários da publicação.

A amizade entre as duas cadelinhas se tornou viral nas redes sociais, acumulando mais de 497 mil visualizações e 50 mil curtidas até o momento, no TikTok.