Cadela acorda e salva tutor de incêndio; cena viraliza na internet

Uma cena viralizou na internet na rede social TikTok. A cadela Olívia salvou a vida do tutor quando o acordou para "avisar" de um incêndio dentro do quarto. As filmagens mostram a cachorra inquieta na cama após perceber as chamas. Mesmo com o fogo e a fumaça, o homem não acordava, o animal começa a latir e lamber o rosto tutor. O fogo começou por causa de um curto-circuito no local.

O post foi feito pela modelo Karen Andersson. De acordo com ela, o quarto era do cunhado. "Salvou a vida de todos na casa. Obrigado Oli", escreveu Karen no post. A top model Karen Andersson participou de desfiles internacionais como o Dolce Gabbana e já foi capa da Vogue Brasil.