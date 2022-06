Cachorro incendeia casa sem querer após conseguir ligar fogão; vídeo

Uma cena inusitada de um cãozinho de estimação ligando, sozinho, uma das chamas de um fogão de uma casa, localizada em Missouri, nos Estados Unidos, virou notícia ao redor do mundo após o ato provocar um incêndio de grandes proporções e assustar a vizinhança. Em um vídeo flagrado pelas câmeras de segurança da residência, é possível ver o momento exato em que o cachorro sobe no utensílio e, sem querer, liga o fogão com as patas dianteiras.

VEJA MAIS

Diante das chamas, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que ficaram chocados ao entrarem na casa e se depararem com dois cães, sem a presença de nenhum humano. Segundo a corporação, uma panela que estava com comida em cima do fogão, no estilo cooktop, acabou superaquecendo, fazendo a gordura escapar do objeto. As chamas se alastraram rapidamente e danificaram toda a residência. Os cachorros foram salvos sem nenhum ferimento aparente.

O que é um cooktop?

O cooktop é um tipo de fogão que aplica calor à base das panelas. Porém, diferente do convencional, que possui mesa e forno embutido, o cooktop possui apenas uma mesa e pode ser usado de duas maneiras: por indução e a gás.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)