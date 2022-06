Homem é atacado após sair para fumar e confundir jacaré com cachorro

Um homem, identificado como Raymon Schott, de 49 anos, teve uma experiência apavorante ao sair para fumar, confundir um jacaré com um cachorro e ser atacado. O episódio aconteceu na última terça-feira (7), em um hotel em Northport, na Flórida.

Tudo aconteceu quando, um pouco depois da meia-noite, Raymon decidiu deixar sua suíte no Warm Mineral Springs Motel e ir fumar. Quando chegou ao lado de fora da hospedagem, foi surpreendido com um ruído estranho em um arbusto e decidiu confirir o que era achando se tratar de um cachorro. No entanto, o barulho era provocado por um jacaré, que avançou sobre ele, rasgou sua perna e mordeu uma parte do tecido muscular.

Conforme informações da rede americana NBC, outros hóspedes perceberam o incidente e chamaram a polícia. Os policiais faziam ronda pela região e logo trouxeram os paramédicos para socorrer a vítima. Ele se recupera bem. O jacaré, que media 2,5 metros, foi imobilizado e levado para o santuário ecológico de Twonsend Farms. Testemunhas acreditam que o animal tenha saído de um bueiro.

