VÍDEO: PM é acionada para retirar jacaré de casa e encontra lagarto raro

No começo da tarde desta quinta-feira (20), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi acionado para resgatar, de acordo com a denuncia, um filhote de jacaré no Conjunto Paraíso dos Pássaros (CDP). No local, a equipe descobriu se tratar de um Jacuraru, um réptil, da família dos lagartos de aproximadamente 40 centímetros, de cor verde oliva com manchas e faixas pretas no dorso.

VEJA MAIS

O morador Mariano Macedo, 46 anos, contou que a esposa antes de sair para trabalhar encontrou o animal e se assustou pensando que era um filhote de jacaré. Logo após, o animal fugiu se escondendo atrás da porta. "Agora no final da manhã minha esposa abriu a porta do quarto e se separou com um filhote, que parecia ser um jacaré e voltou para o quarto. Ela estava amarela e assustada. Quando ela bateu a porta do quarto, ele correu para trás da porta da sala. Como ele era pequeno, mas com um porte razoável, acionamos o 190 para vir uma equipe resgatar. Não conhecemos, né, se ele pode morder, ter algo que desconhecemos. Ele está imóvel atrás da parede", disse.

Mariano relatou que nas proximidades da residência há área de mata e que a probabilidade de ter vindo de lá era grande e que poderia ter entrado pela janela da casa. "Ele deve ter saído de alguma área aqui próximo, que tenha mato, ele parece se sentir ameaçado, porque está escondido atrás da porta. A gente acha que ele subiu a janela, porque ele escalou as caixas há pouco. E a janela era a única entrada que estava aberta", afirmou

Pouco antes da equipe ambiental chegar para fazer o resgate, o proprietário do imóvel disse que optou por não mexer no animal, que não queria feri-lo e preferiu deixar para quem entende do assunto cuidar do resgate e soltura. "Eu espero que ele seja resgatado, devolvido para a natureza. Ele pode não ser tão agressivo. Mas deixei nas mãos de quem entende, porque eu não sei qual ameaça ele pode apresentar. Mas espero que ele seja destinado ao seu local e fique salvo", finalizou.

Animal será avaliado por equipe veterinária antes de soltura

Por volta de meio dia a Cabo Ana Moraes, veterinária e o Sargento Juarez Dias da Silva chegaram para o resgate, que durou entre 5 e 10 minutos. Após identificar o Jacuraru, a equipe colocou em um recipiente para encaminhar para a avaliação e posteriormente soltura. "Este é um resgate de fauna silvestre, e foi bem simples. O animal estava em um lugar isolado, ninguém se aproximando, foi bem rápido. O Sargento colocou um material de proteção individual, uma luva e fez o resgate. Esta espécie é de jacuraru, animal silvestre, com ocorrência aqui na nossa região, desta área verde remanescente daqui de trás. Levaremos para avaliação, mas pela primeira, ele está saudável e depois faremos a soltura", disse a veterinária.

"Aparentemente o animal está bem, vamos encaminhar para a soltura que será provavelmente no Utinga, já que ele tem espécie lá", completou o sargento.

Questionada sobre os riscos para a população que o réptil pode apresentar, a Cabo informou que não é perigoso, desde que a população não tente predá-lo. "Risco para a população, ele não vai apresentar, a não ser que a pessoa tente capturá-lo, aí corre o risco na tentativa de defesa, ele pode morder ou arranhar, aí pode infeccionar, ir ao hospital. Mas neste caso, ele está em uma situação de estresse e a primeira tentativa dele é a fuga", finalizou.

Em ocorrências envolvendo espécies selvagens, o Centro Integrado de Operações (Ciop) pode ser acionado pelo 190 ou para o número diretor do Batalhão de Polícia Ambiental (91) 98421-3878.