VÍDEO: Sucuri de três metros é encontrada no bairro da Pedreira, em Belém

Uma sucuri foi encontrada, nesta sexta-feira (26), no bairro da Pedreira, em Belém. Considerado o maior ofídio do mundo, o animal foi achado por populares, na avenida Pedro Miranda, na esquina da travessa Antônio Baena. A ocorrência foi atendida por policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), às 12h45.

Um vídeo registrou o momento em que o animal foi capturado por moradores. No registro, dois homens seguram as extremidades da cobra, enquanto curiosos se aglomeram, às margens do canal da Antônio Baena.

Após a informação de que o réptil estava no local, uma guarnição da viatura 7104 foi até o endereço informado e confirmou a ocorrência. O animal, que media 3,10 metros, foi resgatado e levado para Refúgio de Vida Silvestre (REVIS), na região metropolitana de Belém.

A sucuri foi solta no habitat natural. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.