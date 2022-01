Jacaré é morto por grupo de moradores no Rio Tapajós, em Itaituba

Um grupo de moradores matou, no último sábado (29), um jacaré de grande porte no Rio Tapajós, no bairro Buritizal, no Distrito de Miritituba, no Município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Nas redes sociais, circulam imagens do momento em que homens tentam arrastar o animal, com dificuldade, dado o peso e envergadura do réptil. Um dos homens na ação segura uma espingarda.

Em seguida, o grupo chegou a cortar a cabeça do animal e a tirar o couro. A carne do jacaré foi cortada e dividida em bacias.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605/98), é proibido praticar abusos, maus-tratos, ferir ou mutiliar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativo ou exóticos, sob pena de aplicação de pena, caso a pessoa não tenha a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

(com informações do site Giro Portal)