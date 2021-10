VÍDEO: Jacaré causa briga entre banhistas em praia; entenda

Um vídeo viralizou na Web e está chamando atenção por mostrar a briga de dois banhistas, em uma praia, por causa de um jacaré. Aparentemente, o animal era disputado pelos dois homens. Mas o que está intrigando os internautas é o mistério: o que fazia o jacaré na praia? As informações são do Metrópoles.

Nas imagens, que foram registradas na quarta-feira (20), é possível ver o desentendimento entre os dois. Também mostra o jacaré sendo usado como “arma” por um dos banhistas que está se defendendo. Um guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, onde aconteceu a briga, tentou separar a dupla, mas também foi ameaçado com o animal. A identidade dos envolvidos não foi revelada.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o homem de camiseta azul e boné teria encontrado o jacaré na areia. Ele capturou o animal para devolvê-lo ao parque natural, que fica próximo do local da confusão. O jacaré teria chegado à praia após a cheia dos canais de Marapendi e das Taxas, fato comum em dias chuvosos na região. E o outro banhista, que atacou o homem de camiseta, achou que ele ia levar o jacaré para casa. E assim, tudo teve início.

De acordo com os Bombeiros, uma equipe foi acionada, capturou o jacaré e o soltou no Parque Natural Municipal de Marapendi.