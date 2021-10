Jacaré é visto devorando restos mortais de vítima desaparecida há uma semana

Desaparecido há quase uma semana, o corpo do pescador Elias Araújo Chaves, foi encontrado na última quarta-feira (20), sendo devorado por um jacaré, na região do município de Novo Airão, a 115 km de Manaus. As informações são do Manaus Alerta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-AM), a vítima havia dito aos familiares que iria sair para pescar e desapareceu. No dia 17 de outubro, uma equipe de mergulho explorou a região do Pelotão Fluvial e iniciou as buscas, mas a missão não teve sucesso.

O cadáver foi encontrado por moradores da região boiando em um lado e sendo devorado por um jacaré. Os restos mortais da vítima foram encontrados esfacelados perto do corpo. A Polícia Civil foi acionada e irá investigar o caso.