VÍDEO: Jacaré é arrastado com uma corda por um jovem em rua e causa revolta

Na manhã da última quarta-feira (2), um vídeo passou a ser muito compartilhado nas redes sociais e gerou alvoroço. O registro mostra um jovem, que ainda não foi identificado, arrastando um jacaré por uma rua. O animal está com uma corda no pescoço enquanto é puxado no asfalto pelo garoto, que ri ao ser gravado. As informações são do D24AM.

VEJA MAIS

O vídeo foi feito em uma rua na zona norte de Manaus. Ao ser publicado nas redes sociais, muita gente demonstrou revolta pelo fato do réptil estar com a corda forçando sua movimentação. Veja:

Apesar da grande repercussão, o jovem que aparece nas imagens e a pessoa que está gravando o vídeo ainda não foram identificadas. Algumas pessoas chegaram a explicar que, na região, devido ao tempo chuvoso, é comum registro de répteis como jacaré principalmente em áreas próximas de igarapés.