Empresário desaparecido é encontrado na barriga de jacaré

Parte do corpo do empresário Davi Reis foi encontrado dentro da barriga de um jacaré, no último sábado (27), no Maranhão. As informações são do Parintins 24hrs.

Familiares relataram que após o encerramento das buscas por mergulhadores dentro de um lago, moradores perceberam que havia um jacaré rondando às proximidades. Foi aí que a população resolveu abater o animal.

Para o desespero de todos, parte do corpo do empresário foi encontrado na barriga do réptil. Com isso, o delegado da Polícia Civil, Enéas Golçalves, afirmou que o caso do desaparecimento de Davi segue uma linha bem avançada.

O corpo foi encaminhado para a perícia e familiares conseguiram afirmar que era Davi.