Motorista tenta desviar de cachorro na pista e causa acidente

Na madrugada desta quarta-feira (08), dois motoristas e um motociclista se envolveram em um acidente de trânsito após um deles tentar desviar de um cachorro que atravessava a rua. O caso aconteceu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPBN), no Riacho Fundo, no Distrito Federal.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mesmo tentando realizar a manobra para evitar o atropelamento, o animal foi atingido e morreu no local. O motociclista foi levado para o Hospital Base do Distrito Federal consciente e estável. A corporação não informou o estado dos demais envolvidos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)