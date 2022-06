Homem fantasiado de Fofão é atropelado ao descer de ‘carreta furacão’; vídeo

Um jovem dançarino e intérprete do personagem Fofão foi atropelado por um condutor de uma motocicleta. O jovem foi identificado como Francisco Eduardo. O susto foi filmado durante apresentação em Caldas Novas, no sul de Goiás (GO). As informações são do site Metrópoles.

O jovem trabalha em um trenzinho da alegria fantasiado do personagem, prática conhecida como “Carreta Furacão”. Normalmente, o veículo leva os “super-heróis e personagens de desenhos”, dançando e fazendo acrobacias por pontos turísticos.

O momento foi gravado por pedestres que assistiam à apresentação na rua. Apesar do choque, nenhum dos envolvidos ficaram machucados. Assista ao vídeo: