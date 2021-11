VÍDEO: 'Fofão' é flagrado dançando em cima de viatura da Polícia Militar

Um vídeo onde um homem aparece fantasiado de Fofão dançando em cima de uma viatura da Polícia Militar viralizou nesta semana. As imagens foram gravadas em Pedras de Fogo, interior da Paraíba. A filmagem foi feita por uma pessoa que estava dentro de um coletivo que passava pela cena, sendo possível ouvir os gritos dos passageiros para a exibição. As informações são do jornal Extra e do portal ClickPB.

De acordo com relatos, a gravação teria sido feita na segunda-feira (15). O rapaz que se identificou como o personagem que aparece no vídeo se pronunciou, pedindo desculpas às autoridades, à população e, principalmente, ao público infantil.

"Boa noite, eu sou o Fofão", começou o rapaz. "Venho pedir desculpas a todos os órgãos competenentes da Paraíba, à toda equipe militar não só do nosso estado, mas dos estados vizinhos e os demais do país", completou o pedido de desculpas.