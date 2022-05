Conheça Ritinho, o pet funcionário da Estação Cosméticos

Um funcionário com muitos anos de casa geralmente tem um perfil amigável, circula em todos os departamentos e tem o compromisso de participar constantemente da rotina da empresa onde trabalha. Essa é a descrição perfeita para um dos membros da equipe da unidade da Estação Cosméticos na Cidade Nova, com o acréscimo de um pequeno detalhe: se trata de ser de quatro patas.

Batizado como Ritinho, o cão foi acolhido pela empresa, ganhou status de “funcionário” e convive diariamente com a equipe e os clientes. Ritinho tem crachá, horário de descanso e seu trabalho preferido é recepcionar o público da loja, de quem recebe carinho, mimos e com quem posa para fotos.

Ritinho costuma ficar à postos na porta da loja recepcionando os clientes (Divulgação/Estação Cosméticos)

Segundo ela, Ritinho é o primeiro a chegar no serviço e o último a sair. Ele dorme na casa de um dos funcionários que vive perto do estabelecimento e, ao final do expediente, acompanha todos até a parada de ônibus.Essa história começou há cerca de quatro anos, quando o cãozinho passou a frequentar o local, conquistando a simpatia dos trabalhadores. “No início ele vinha à tarde, mas depois começou a passar o dia todo na nossa porta e nós alimentávamos ele. Depois de um tempo resolvemos adotar”, conta Maria Angélica de Carvalho, gerente da unidade da Cidade Nova.

A adoção de Ritinho vai ao encontro da política da Estação Cosméticos de apoiar a causa animal. Todas as unidades têm comedouros e bebedouros para alimentar animais de rua e o pet funcionário também faz a sua parte. Como os demais, ele tem um salário, que é revertido ao Abrigo Au Family, de Belém.

Os recipientes são preenchidos com ração e água para saciar a fome e a sede dos animais de rua (Divulgação/Estação Cosméticos)

O cãozinho tem as consultas com o veterinário e a vacinação sempre em dia, e a equipe se encarrega de levá-lo ao petshop para o banho semanal. Afinal, seu trabalho é estar pronto para receber os afagos dos clientes.

“Ele frequenta todas as áreas e todo mundo das redondezas gosta dele. Para mim, trabalhar em uma empresa com essa característica humanitária é sensacional. Me sinto em casa aqui”, afirma a vendedora Sara Farias.

Quem quiser conhecer o Ritinho pode ir à Estação Cosméticos da Cidade Nova, que fica na Av. Dom Vicente Zico (antiga Arterial 18).