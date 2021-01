Cachorro salva a dona de incêndio

Uma moradora de Wilmington, na Carolina do Norte, foi salva de um incêndio pelo seu cão, King. Lacresha Slappy foi 'avisada' pelo animal que estava em risco. Ele percebeu o início do fogo e acordou sua dona, a guiando em segurança para fora da casa.

"Fui acordada pelo meu cachorro, puxando meu cabelo e me arranhando, e isso não é normal no comportamento dele", contou a mulher à emissora NBC. Foi então que ela percebeu as chamas, que já se espalhavam rapidamente. "Eu senti que ia morrer. Então corri até a janela, mas era como se o fogo estivesse vindo até mim através das paredes. Eu me senti como se estivesse presa, e meu cachorro me levou em direção à porta”, explicou, lembrando que ficou desorientada com o incêndio.

KING CHEGOU NA VIDA DE LACRESHA APÓS A MORTE DO FILHO

Essa não é a primeira vez que King salva a dona. Na verdade, ele já chegou em sua vida como um grande herói: o animal foi um presente que Lacresha ganhou após a morte de seu filho, há quase um ano.

Segundo Shauntee Middleton, irmã de Lacresha, King foi um presente recebido em 18 de fevereiro do ano passado, pouco depois da morte de seu sobrinho. “Eu sei o quanto esse cão significa para ela e ele agora é um verdadeiro herói”, disse Middleton.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Enquanto o local é investigado e passa por reparos, Lacresha e King estão hospedados na casa de Shauntee.