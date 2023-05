Cadela fica presa entre dois muros e bombeiros fazem resgate heroico; vídeo

Uma equipe de resgate conseguiu retirar uma cachorra, neste sábado (27), que estava presa entre dois muros de residências. Os agente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram rápidos e cautelosos com o animal. Foram usadas várias técnicas até que o animal pudesse sair.

A tutora acionou os militares ainda pela madrugada. Os donos não sabem dizer de que forma a cadela conseguiu passar por um buraco da parede. Os profissionais tentaram retirar o pet sem a necessidade de quebrar o muro, mas foi em vão.

Com autorização dos moradores da casa ao lado, os bombeiros quebraram algumas partes do concreto até terem espaço para salvar a cadela. A corporação também precisou de óleo de cozinha para auxiliar na remoção do animal. Após uma hora e quarenta minutos, aproximadamente, a cadela foi resgatada e devolvida à tutora.

