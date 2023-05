Cachorro 'ladrão' rouba pães de padaria e supermercados todos os dias

Um cachorro está sendo “acusado” de roubar pães de supermercados e padarias de um bairro da Grande Vitória, no Espírito Santo. Desde abril, sempre no mesmo horário, o vira-lata visita os estabelecimentos locais para garantir o lanche do dia.

Imagens de câmeras de segurança de um mercadinho registraram alguns momentos em que o cão atua, seguindo, inclusive, um padrão para executar o “crime”. O doguinho cheira os produtos para identificar o mais atrativo, escolhe, pega com a boca e foge rapidamente. Os funcionários até tentam pegá-lo, mas o cachorro sempre sai do local de forma rápida.

Depois de tantos roubos executados com êxito, a última visita do cachorro, no entanto, não deu muito certo. Na última quinta-feira (25), ele entrou na loja e foi até o mesmo corredor de sempre. Quando estava quase pegando um pacote de pão, um funcionário o flagrou, assustando o cachorro que fugiu sem levar o produto.

O proprietário do supermercado, Maycon Vitorino, disse que levou um susto da primeira vez em que o cachorrinho apareceu por lá. "Eu estava atendendo um cliente ao lado da seção quando uma outra cliente deu um grito. Eu corri para ver o que era, pensei que era um assalto. Aí, quando eu vi, era o cachorro. Mas ele foi tão rápido que quando eu fui ver ele já estava lá na esquina comendo o pão", contou.

Maycon contou ainda que o vira-lata sempre vai na mesma gôndola de pães e biscoitos, escolhe o mesmo pão e sempre consegue escapar. "Ele sempre dá uma olhadinha. Se tiver tranquilo, ele vai e escolhe sempre o mesmo pão de forma. Parece que ele fica vigiando a gente pra ver quando a loja tá mais tranquila, sem movimento, pra pegar o pão".

Segundo Maycon, por enquanto o cachorrinho ainda não foi adotado e vive pelas ruas do bairro. Mas alguns moradores e clientes estão procurando um lar para ele.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)