Macaco 'sequestra' cachorro e foge pulando pelos telhados de mercado; veja

Um macaco foi flagrado "sequestrando" um cachorro em um mercado movimentado em Jaipur, na Índia, no último sábado (18). O animal de estimação, da cor preto e branco, foi levado nos braços pelo primata.

Apesar de tentar se libertar do macaco, o cão foi carregado pelo animal em fuga pelos telhados do mercado. Uma multidão se formou para ver a cena, mas ninguém interveio para ajudar o cachorro.

Com a criatura ainda nos braços, o macaco continuou saltando, até desaparecer completamente, contou a reportagem do "Daily Star". Não há informações sobre o que aconteceu com o cachorro.

Jaipur fica perto de uma grande colônia de macacos. Segundo o “New York Post”, a cidade se tornou um ponto turístico para quem quer ver os macacos, apesar de os animais praticarem alguns “roubos”. Em 2021, dois macacos supostamente mataram cerca de 250 cães em Maharashtra – ao sul de Jaipur, numa onda de ataques.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)