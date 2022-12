Macaco viraliza ao aparecer 'lavando louça' e 'afiando' faca

Um macaco-prego viralizou na internet ao ser flagrado “lavando” uma panela, “batendo” roupa e “afiando” uma faca, em uma casa no município de Aroazes, no Piauí. Os registros foram feitos na última quarta-feira (7). Apesar da cena totalmente inusitada, o que mais chamou atenção dos populares foi que o comportamento do animal é semelhante ao do “famoso” macaco Chico. As informações são do G1 Piauí.

Além dos afazeres domésticos, o macaco também apareceu nos registros abraçando os moradores e recebendo carinho das pessoas que vivem na região. Em entrevista ao G1, Geovania Monteiro, a dona do sítio onde o primata foi encontrado, afirmou que ele é dócil, “mas não com todas as pessoas”.

"Ele é muito inteligente, muito sabido! Está aqui em casa há três dias, e todo dia eu faço vídeo dele 'malinando' por aqui. Ele só não pode entrar em casa, porque quebra tudo", disse Geovania.

Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) foram notificados e buscam fazer a captura do animal pela segunda vez. Na última semana, ele conseguiu “escapar” quando seria entregue aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Aroazes, no momento em que seria transferido para uma gaiola de transporte.

Os servidores acreditam que o macaco “aprendeu” a reconhecer o uniforme da Secretaria de Meio Ambiente. Eles devem retornar ao local quando o macaco for novamente capturado pelos moradores, mas dessa vez sem usar o uniforme ou os carros caracterizados.