Macaco é filmado ‘afiando’ a faca em prédio; vídeo

Um macaco-prego foi filmado enquanto 'amolava uma faca' em cima de um prédio. O registro foi feito no centro comercial do município de Corrente, no Piauí (PI). As imagens viralizaram na internet nesta quinta-feira (23).

Um morador do bairro, Alessandro Guerra, explicou ao G1 que é constante a visita do animal nas residências. Ele tem invadido pontos comerciais e casas na região.

“Ele destelha as residências, pega as caixas de sabão e biscoito, além de roupas. Faz uma verdadeira bagunça”, contou o homem.

Assista ao vídeo:

Ainda segundo Alessandro, a cidade não possui um Batalhão Ambiental. A vizinhança está mobilizada para conseguir capturar macaco. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a pasta tem conhecimento sobre o caso, mas informou que a responsabilidade de recolher o macaco é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).