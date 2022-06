Macaco de espécie em extinção aparece fumando em zoológico; vídeo

Uma imagem vem causando revolta entre os cidadãos do Vietnã. O vídeo de um macaco da espécie Pongo pygmaeus fumando um cigarro, feito no zoológico da cidade de Ho Chi Minh, circula pelas redes sociais.

A filmagem mostra o primata, que pertence a uma espécie ameaçada de extinção, com um cigarro em uma das patas. O orangotango então começa a levar o cigarro até a boca, enquanto o público do zoológico grita tentando fazer com que ele pare. Assista:

Outra parte dos visitantes ri da situação, enquanto o animal traga o cigaro e solta a fumaça. No vídeo, o macaco aparece repetindo o gesto duas vezes antes de apagar o cigarro em uma parede.