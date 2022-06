'Meu isolamento protegeu muitas pessoas', diz primeiro infectado por varíola dos macacos no Brasil

O primeiro brasileiro a ser diagnosticado com a varíola do macaco em território nacional teve alta médica nesta segunda-feira (20). Anderson Ribeiro, de 41 anos, esteve internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, onde ficou em isolamento por 14 dias.

Segundo o gerente de Produtos e Projetos de Recursos Humanos, em entrevista para o portal G1, ninguém que teve contato com ele se contaminou com o vírus. “Meu isolamento protegeu muitas pessoas. Isso é importante”, contou Anderson. “O tempo era necessário para as feridas secarem e o vírus deixar de ser transmissivo. Ficar isolado não é bom, mas é necessário e isso me ajudou a passar esses dias”, completou.

O homem começou a ter sintomas após voltar de uma viagem que fez com a mãe para a Europa. O diagnóstico foi confirmado no dia 9 de junho, pelo Instituto Adolfo Lutz. Todos que tiveram contato com Anderson, incluindo a mãe dele, estão sendo monitorados, mas ninguém apresentou sintomas da doença.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)