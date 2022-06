Brasil confirma primeiro caso da varíola dos macacos; há mais sete suspeitas

O primeiro caso de varíola dos macacos - doença também conhecida como monkeypox - foi confirmado nesta quarta-feira (8) em São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Município, trata-se de um homem de 41 anos que voltou recentemente da Espanha. Ele está internado no Hospital Emílio Ribas, no bairro Pacaembu.

Agora, o Brasil possui o primeiro registro oficial da doença em território nacional. No entanto, há suspeitas de sete outros casos nos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rondônia. Em São Paulo, trata-se de uma mulher de 26 anos que apresenta sintomas.

O Ministério da Saúde afirma que os pacientes seguem isolados e uma análise laboratorial confirmará a existência da doença. Em âmbito mundial, a monkeypox foi diagnosticada pela primeira vez em humanos em 1970 e pode ser transmitida por meio do sexo sem proteção, contato com lesões em pessoas doentes e gotículas liberadas durante a respiração.

Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo e nas costas, inchaço nos linfonodos, exaustão, calafrios e bolinhas que aparecem no corpo inteiro (principalmente rosto, mãos e pés) e evoluem, formando crostas, até cair.