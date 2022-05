Varíola dos Macacos: países seguem na busca por vacina; Brasil está atrasado

Atualmente, há 250 infecções de varíola dos macacos confirmadas ou já foram registradas no mundo. Elas estão presentes em 20 países, sendo maioria na Europa Mas há casos na Austrália, em Israel, Estados Unidos, Canadá e Argentina. A partir do avanço das infecções, os liderem mundiais começaram a disponibilizar imunizantes para os cidadãos mais expostos. Outra parte está correndo atrás de uma reserva de vacinas e tratamentos que podem ser necessários para conter a propagação da doença. De acordo com o Globo, o Brasil não tem doses armazenadas nem produção nacional da vacina contra a varíola, se necessária a utilização.

Até o momento, não há um imunizante específico para o combate da varíola do macaco no Brasil. Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas usadas para a varíola humana garantem 85% chance de imunidade, que em massa reduz os possíveis casos da doença.

Já nos Estados Unidos, a vacina dinamarquesa contra varíola fabricada - Bavarian Nordic – foi aprovada em 2019. Ela previne os dois tipos da doença. Na Europa, o mesmo imunizante foi aprovado oficialmente apenas contra a varíola.

Quais os efeitos colaterais da vacina produzida na Europa contra varíola?

Os principais efeitos colaterais da Bavarian Nordic - imunizante contra a varíola dos macacos, são: dor, vermelhidão, inchaço, coceira e firmeza no local da injeção, além de dor muscular, dor de cabeça e fadiga. São necessárias duas doses. Elas serão aplicadas com quatro semanas de intervalo.

Ações nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos há uma reserva de mil doses da vacina da Bavarian Nordic, com possibilidade de aumento. Os estados independentes possuem mais de 100 milhões de doses de uma versão mais antiga, porém tem mais efeitos colaterais. Entre eles: inflamação do músculo cardíaco.

Controle da Varíola dos Macacos

Ainda segundo a OMS, é possível controlar a doença com medidas de rastreamento, isolamento de contatos, higiene e comportamento sexual seguro.

Vacina

A Bavarian Nordic possui uma capacidade de produção anual de 30 milhões de doses de vacina. A empresa disse que recebeu pedidos, mas não há necessidade de expansão da produção.