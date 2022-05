Varíola dos Macacos: 'doença pode chegar no Brasil em breve', diz epidemiologista

Epidemiologistas brasileiros afirmaram em entrevista à BBC Brasil que a doença Varíola dos Macacos pode chegar no Brasil em pouco tempo. Até agora, o vírus já infectou pelo menos 100 indivíduos em 16 países fora do continente africano, onde a nova variante surgiu. Com informações da BBC News Brasil. Entenda.

VEJA MAIS

Varíola dos Macacos pode chegar no Brasil

A epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), afirmou à BBC que o vírus da Varíola dos Macacos pode chegar no Brasil muito em breve.

"É possível até mesmo que alguma pessoa infectada já tenha entrado no país, vinda dos locais onde há casos. Se alguém contaminado desembarca no Brasil, não é diagnosticado e não faz isolamento em tempo oportuno, a doença pode, sim, começar a ser transmitida", disse.

Eliseu Waldman, professor de epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), concorda com a probabilidade e reforça o papel preventivo dos cidadãos. "A população e os profissionais de saúde precisam ser alertados para notificar casos suspeitos", afirmou.

Já o epidemiologista Antônio Augusto Moura Silva, professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), disse à BBC que ainda é cedo para fazer previsões sobre o surto. "Pode ser que a Europa consiga bloquear a transmissão rapidamente, antes que ela chegue ao Brasil", comentou.

Sintomas da Varíola dos Macacos

O sintoma mais evidente do vírus consiste nas lesões vesiculares na pele, que lembram as da catapora, porém mais intensas.

Além disso, a doença pode incluir febre, dor de cabeça, dor nas costas, inflamações nos nódulos linfáticos, calafrio, dores musculares, exaustão e coceiras.