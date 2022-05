Argentina tem primeiro caso suspeito de varíola de macaco

A Argentina confirmou o primeiro caso suspeito da varíola de macaco na noite deste domingo, 22. A doença é comumente encontrada na África, mas está se espalhando pela Europa e América do Norte.

Até o último sábado, 21, a ONU (Organização das Nações Unidas) havia registrado de 92 pacientes confirmados com esse tipo de varíola e 28 casos suspeitos em países que são considerados não endêmicos para a doença.



O paciente é morador de Buenos Aires e procurou uma clínica para relatar sintomas típicos da doença: bolhas pelo corpo e febre. Ele fez uma viagem recente para Espanha, país com casos dessa varíola confirmados, e retornou no dia 16 de maio para a Argentina.