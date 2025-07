China desarticula organização criminosa que vendia bonecas Labubu falsificadas

A polícia de Xangai desmantelou neste mês uma quadrilha dedicada à fabricação e venda de bonecas Labubu falsificadas. A operação resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de milhares de itens, avaliados em cerca de 1,7 milhão de dólares (equivalente a 9,5 milhões de reais), segundo veículos estatais chineses.

VEJA MAIS

Bonecas de sucesso internacional

As bonecas Labubu, da marca chinesa Pop Mart, fazem sucesso global e se tornaram itens de colecionador. Com aparência peluda, dentes pontiagudos e design peculiar, as peças já foram vistas nas bolsas de celebridades como Rihanna e Dua Lipa.

Comercializadas em edições limitadas, essas bonecas podem custar até 40 dólares (cerca de 223 reais na cotação atual). A popularidade crescente impulsionou a produção de versões falsificadas, apelidadas nas redes sociais de “Lafufus”, que passaram a circular em grande escala em plataformas de e-commerce.

Investigação começou após denúncia

A operação policial foi deflagrada no início de julho, após a Pop Mart denunciar à polícia que um consumidor havia recebido uma boneca falsificada comprada pela internet. A investigação revelou uma loja online que anunciava ventiladores, alto-falantes e consoles de videogame, mas que na prática servia de fachada para a venda dos itens falsos.

Ao todo, foram apreendidas bonecas falsificadas avaliadas em 12 milhões de yuans (1,7 milhão de dólares), de acordo com o jornal estatal Shanghai Daily, que divulgou as informações na noite de terça-feira (29).