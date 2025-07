Labubu, Lilo & Stitch, capivara: ‘febres do momento’ impulsionam vendas no comércio popular de Belém

No comércio popular do centro de Belém, basta um personagem infantil viralizar na internet ou ganhar destaque nas telonas para que pulseiras, chaveiros, bonecos e até canetas temáticas tomem conta das prateleiras. O Grupo Liberal conversou com lojistas, que reagem rapidamente às tendências do momento, transformando febres passageiras em vendas.

Tendências que viram negócio

Na loja de variedades de Izael Monteiro Gomes, o nome da vez é Lilo & Stitch. O retorno do personagem à cena com um novo filme impulsionou a venda de produtos temáticos, que continuam em alta mesmo após meses do lançamento.

Izael Monteiro Gomes mostra bolsinhas do personagem Lilo & Stitch. (Foto: Igor Mota)

“Desde o lançamento do filme, minhas vendas aumentaram 7%. Depois do filme, aumentou mais — uns 10%”, conta o comerciante, que atua no centro comercial de Belém.

Laços, mochilas, pulseiras, cordões e livrinhos estampados com o famoso alienígena azul não ficam parados nas prateleiras. Segundo Izael, a demanda já dura cerca de seis meses, o que é considerado um tempo longo para os padrões das “tendências-relâmpago”.

(Foto: Igor Mota)

“Esse personagem tá segurando as vendas. Porque geralmente, quando lança o filme, depois de um tempo a procura cai. Foi assim com a Barbie: foi um estouro e depois parou”, relembra.

Atualmente, os chaveiros de Stitch são vendidos a R$ 8 a unidade ou R$ 5 no atacado. As pulseiras custam R$ 5 e os livrinhos chegam a R$ 25.

(Foto: Igor Mota)

Capivaras, Labubu e canetas: o que vende agora

A vendedora Keithy Rayol também acompanha de perto o ritmo acelerado das modas passageiras. A tendência mais recente? O boneco Labubu, personagem chinês que vem ganhando popularidade nas redes.

Keithy Rayol. (Foto: Igor Mota)

“Começou há mais de três semanas. É a sensação agora. Já vendemos umas 30, 40 unidades”, relata.

Com preço fixado em R$ 79,99, o brinquedo já está disponível em várias cores. Mas Labubu ainda está “engatinhando” quando comparado à capivara — o verdadeiro sucesso de vendas, segundo a vendedora.

Keithy mostra livro de desenho da capivara, uma das tendências de venda no comércio. (Foto: Igor Mota)

Além dos bonecos, outros itens ganham espaço por influência da internet, como a caneta de pintura “Bob Good”, que simplesmente sumiu das prateleiras de tanto vender.

“A gente vendeu tanto que tá em falta agora aqui na loja”, explica Keithy. Para os comerciantes, o segredo está na agilidade: identificar a moda e repor os estoques antes que a febre passe.