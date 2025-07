Taxas de juros sobem após operação da PF contra Bolsonaro e fala de Lula sobre tarifa

A curva de juros tem leve inclinação na manhã desta sexta-feira, 18, com investidores avaliando o cenário político, após o pronunciamento mais duro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra as tarifas do governo Trump e da operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi encaminhado à sede da PF para colocação de tornozeleira eletrônica.

Vale lembrar que ao impor tarifa de 50% aos produtos importados do Brasil, o presidente americano Donald Trump começou a carta defendendo Bolsonaro e sua anistia. A diplomacia brasileira opta agora cedo por evitar a repercussão da operação da PF.

Às 9h26, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,380%, de 14,339%, e o para janeiro de 2029 avançava para 13,640%, de 13,593% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,830%, de 13,780% no ajuste de quinta-feira (17).