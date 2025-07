Temor com tarifas por tensão política no Brasil joga Ibovespa para baixo apesar de alta em NY

O Ibovespa cai na sessão desta sexta-feira, 18, apesar da alta das commodities e dos índices das bolsas de Nova York. Um dos entendimentos de analistas é que a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela manhã em Brasília, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pode dificultar as negociações tarifárias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mantido a taxação de 50% a produtos exportados pelo Brasil ao mercado norte-americano vinculando a decisão ao processo do golpe. Constantemente, o republicano tem defendido Bolsonaro. "Pode ser que Trump dobre a aposta", avalia o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz.

Os EUA ainda não responderam à carta enviada pelo Brasil ao escritório de representação comercial do país sobre o tarifaço. Na noite desta quinta, 17, em cadeia nacional de rádio e TV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o tarifaço dos EUA de "chantagem inaceitável", criticou políticos que apoiam a iniciativa, classificando-os de "traidores da Pátria", e disse que não há "vencedores em guerras tarifárias".

Na manhã de quinta-feira, Lula disse à CNN Internacional que as big techs americanas vem ser tributadas no Brasil.

Para Gabriel Mota, especialista em renda variável da Manchester Investimentos, a operação da PF pode contaminar os ativos brasileiros à frente não pelo fato em si, mas por causa de uma possível precificação de tarifas mais altas pelos EUA ao Brasil. Na visão de Mota, pode ser que o mercado espere um pouco para reagir, na tentativa de ver se haverá alguma reação do presidente dos EUA. Para, em seguida, "aí ficar mais cético."

Além das tenções tarifárias, o governo brasileiro pode ter mais dor de cabeça com o Congresso após Lula ter vetado o aumento do número de deputados federais e Moraes, do STF, manter parcialmente o decreto do governo que elevou alíquotas do IOF. Aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmam que o governo Lula não terá paz a partir de agosto, quando deputados e senadores voltarem do recesso parlamentar.

Na visão de Cruz, da RB, setores mais expostos ao tarifaço como o agronegócio, com produtos como frutas, peixes, e de aeronaves podem sofrer ainda mais não só na B3, caso se arrastem as negociações sobre a imposição de 50% em tarifas a produtos exportados pelo Brasil aos EUA.

Nesta quinta, o Ibovespa subiu pelo segundo dia seguido após sete quedas consecutivas. Teve elevação de 0,04%, aos 135.564,74 pontos, mas ainda recua na semana. Às 11h, o Índice Bovespa caía 0,49%, aos 134.902,01 pontos, ante mínima a 134.529,92 pontos (-0,76%), vindo de máxima de abertura em 135.562,46 pontos, com variação zero.

Nesta sexta, em Dalian, o minério de ferro fechou com alta de 0,38%, US$ 109,26 por tonelada. Vale é a única ação ligada à commodity a registrar elevação, de 0,29%. Já o petróleo avança perto de 1%, por demanda favorecida pela força das economias dos EUA e da China. Ainda assim, Petrobras recuava entre 0,06% (PN) e 0,15% (ON) perto das 11 horas.

Na agenda, as atenções ficam na reunião trimestral do Banco Central com economistas em São Paulo. Além disso, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, se reúne com setores produtivos da indústria possivelmente para tratar da sobretaxa dos EUA.

Lá fora, o destaque é o Índice de Sentimento do Consumidor e das expectativas de inflação para 1 e 5 anos da Universidade de Michigan, além de balanços.